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سبعينية تسكن في بيت زوجها المتوفي.. هل يحق لها الدعم في حساب المواطن؟

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن أحقية أرملة سبعينية  للدعم في حساب المواطن.

تسجيل أرملة سبعينية في حساب المواطن:


وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. هل الأرملة التي عمرها 72سنة وتسكن في منزل زوجها المتوفي يحق لها التسجيل في حساب المواطن؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين:" بإمكان"الأرملة" التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر ورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".
 وأوضح البرنامج أنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب،ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها ملف المستفيد -المرفقات".

تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن سؤال وجهته زوجة "أرملة" من زوج سعودي تسأل فيه عن كيفية تسجيل أبتائها في البرنامج والوثائق المطلوبة لذلك.
وكانت إحدى الزوجات الأرامل قد وجهت سؤالا تقول فيه "هل الأرملة من زوج سعودي مستحقة لحساب مواطن وأطفالها الأربعة ؟ إذا نعم ما هي الوثائق المطلوبة علما أن الأطفال أقل من 18 سنة ".
وجاء الرد :" بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة"تابع معال"وإرفاق أحد هذه المستندات":
1-صك حصر الورثة.
2- أو شهادة ميلاد التابعين.
3-  أو بطاقة العائلة.
4- في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان"أكبر الأبناء"رفع طلب برقم هويته.

استفادة الزوجة من حساب المواطن:


وفي وقت سابق أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطنة تركها زوجها ويرفض تطليقها، وإمكانية التسجيل في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم الشهري.
وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطنة تقول فيه : " السلام عليكم.. أنا زوجي تركني من سنتين ولا عندي أطفال أقدر استفيد من حساب المواطن وزوجي رافض يطلقني ولا يصرف عليّ".
وجاء الرد : " في حال كان الزوج متغيب لابد من إرفاق المستندات المطلوبة "محضر تبليغ" من الشرطة أو "صك شرعي بالغياب أو الفقد" ، نسعد بخدمتك".

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