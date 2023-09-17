سارع بالتقديم.. 284 وظيفة إدارية وصحية في جامعة الملك عبدالعزيز

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن طرح عدد (284) وظيفة (إدارية، صحية) للرجال والنساء، وترغب في إشغالها بمواطنين سعوديين بنظام التعاقد الرسمي عن طريق المسابقة الوظيفية على النحو التالي: اضافة اعلان





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