سارع بالتقديم.. 284 وظيفة إدارية وصحية في جامعة الملك عبدالعزيز

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أعلنت جامعة
الملك عبدالعزيز عن طرح عدد (284) وظيفة (إدارية، صحية) للرجال والنساء، وترغب في
إشغالها بمواطنين سعوديين بنظام التعاقد الرسمي عن طريق المسابقة الوظيفية على
النحو التالي:
- وظائف إدارية
مجالات العمل:
- وظائف صحية
- كافة التخصصات مطلوبة.
التخصصات
المطلوبة:
- الهوية الوطنية.
الوثائق
المطلوبة:
- الـمؤهل العلمي المطلوب.
- الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية (للوظائف التي تتطلب خبرة).
- السـيرة الذاتية.
- شهادة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول (للوظائف الصحية).
يبدأ التقديم من
الأحد القادم 1445/3/2هـ (الموافق 2023/9/17م) عن طريق الرابط: إضغط هنا
طريقة التقديم:
ويستمر حتى نهاية يوم الخميس 1445/3/6هـ (الموافق 2023/9/21م).