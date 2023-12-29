سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة للخريجين في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن طرح أكثر من 260 وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي:

الشروط العامة لوظائف هيئة الذكاء الاصطناعي:



طريقة التقديم على وظائف هيئة الذكاء الاصطناعي:

