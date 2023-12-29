الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة للخريجين في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

سدايا
وظائف سدايا
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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن طرح أكثر من 260 وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي:

1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف فنية.
3 - وظائف مالية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف كاتبين.
6 - وظائف هندسية.
7 - وظائف سكرتارية.
8 - وظائف مساعدين.
9 - وظائف أخرى.

الشروط العامة لوظائف هيئة الذكاء الاصطناعي:

- أن يكون المتقدم م نأبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الذكاء الاصطناعي:

التقديم متاح حاليا من خلال الدخول على هذا الرابط (إضغط هنا).


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