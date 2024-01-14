سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت
الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل
في الرياض، على النحو التالي:
وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين لحملة الدبلوم فأعلى 1 - مسؤول دعم فني.
المتطلبات:
- خبرة لا تقل عن سنتين.
آخر موعد للتقديم: 25 يناير 2024م.
- درجة الدبلوم فأعلى في "علوم الحاسب، تقنية المعلومات" أو ما يعادلهم.
2 -
مستشار تنفيذي للاختبارات المهنية
المتطلبات:
- شهادة زمالة الهيئة وخبرة 3 سنوات.
- آخر موعد للتقديم: 23 يناير 2024م.
- درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال، المحاسبة" أو ما يعادلهم.
الشروط
العامة لوظائف هيئة المراجعين والمحاسبين - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابة وقراءة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.