سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض، على النحو التالي:

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وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين لحملة الدبلوم فأعلى



1 - مسؤول دعم فني.المتطلبات:- خبرة لا تقل عن سنتين.آخر موعد للتقديم: 25 يناير 2024م.- درجة الدبلوم فأعلى في "علوم الحاسب، تقنية المعلومات" أو ما يعادلهم.

2 - مستشار تنفيذي للاختبارات المهنية

المتطلبات:

- شهادة زمالة الهيئة وخبرة 3 سنوات.

- آخر موعد للتقديم: 23 يناير 2024م.

- درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال، المحاسبة" أو ما يعادلهم.





الشروط العامة لوظائف هيئة المراجعين والمحاسبين



طريقة التقديم على وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين



نبذة عن الهيئة

