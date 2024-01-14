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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين لحملة الدبلوم فأعلى

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الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين
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أعلنت الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض، على النحو التالي:
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وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين لحملة الدبلوم فأعلى

 1 - مسؤول دعم فني.
المتطلبات: 
- خبرة لا تقل عن سنتين.
آخر موعد للتقديم: 25 يناير 2024م.
- درجة الدبلوم فأعلى في "علوم الحاسب، تقنية المعلومات" أو ما يعادلهم.

2 - مستشار تنفيذي للاختبارات المهنية
المتطلبات:
- شهادة زمالة الهيئة وخبرة 3 سنوات.
- آخر موعد للتقديم: 23 يناير 2024م.
- درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال، المحاسبة" أو ما يعادلهم.

الشروط العامة لوظائف هيئة المراجعين والمحاسبين 

 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابة وقراءة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم على وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين 

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة المحاسبين القانونيين، هي هيئة سعودية حكومية مهنية تأسست في عام 1992م، مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 18000 عضو ويقع مكتبها الرئيس في مدينة "الرياض" ولها فروع تابعة في كل من جدة والدمام.

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