سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

أ أ

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:*



جراح الصدر.طبيب طاقم.أخصائي أشعة.أخصائي التخدير.جراحة تجميلية.طبيب التخدير العام.طبيب أخصائي، الأشعة.معالج إشعاعي أول.طبيب أخصائي، أمراض الدم.أخصائي أمراض النطق واللغة.السلوك التنموي لدى الأطفال.أخصائي فرعي في علم الأمراض.محلل الموارد البشرية - التخطيط والتطوير التنظيمي.والمزيد ...طريقة التقديم:أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم - (اضغط هنا).