سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

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أعلن
مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر
وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً
للتفاصيل التالية:
المسميات
الوظيفية:* جراح
الصدر.
طبيب طاقم.
أخصائي أشعة.
أخصائي التخدير.
جراحة تجميلية.
طبيب التخدير العام.
طبيب أخصائي، الأشعة.
معالج إشعاعي أول.
طبيب أخصائي، أمراض الدم.
أخصائي أمراض النطق واللغة.
السلوك التنموي لدى الأطفال.
أخصائي فرعي في علم الأمراض.
محلل الموارد البشرية - التخطيط والتطوير التنظيمي.
والمزيد ...
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).