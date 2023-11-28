الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف الإدارية في مقرها الرئيس بمدينة الرياض لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

- مساعد إداري




المهام الوظيفية

- أداء أي مهام وواجبات أخرى حسب التوجيهات.
- تنظيم وجدولة المواعيد والاجتماعات اليومية وتجنب أي تأخير.
 - تقديم الخدمات الكتابية من خلال تلقي أو الرد أو تحويل المكالمات الهاتفية الواردة والفاكسات والمراسلات ورسائل البريد الإلكتروني والبريد بفعالية وكفاءة.
- تسجيل محاضر الاجتماعات الدقيقة والتعامل مع المعلومات الحساسة في الوقت المناسب وبطريقة سرية.


- الحفاظ على التوثيق الصحيح والدقيق وصيانة نظام الملفات لضمان توفي المعلومات والتقارير.
- المساعدة في ترتيبات سفر العمل مثل حجز التذاكر والنقل والفنادق ومتطلبات السفر الأخرى.
- اعداد ومراقبة وتوثيق كافة نفقات نائب الرئيس وفق للموازنة المعتمدة.
- اتباع جميع السياسات والعمليات الوظيفية واجراءات التشغيل القياسية والتعليمات لضمان تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة.

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- يفضل وجود خبرة سابقة.
- أن يكون حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).



* نبذة عن الهيئة:

 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 من ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

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