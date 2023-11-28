سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح
باب التوظيف لشغل الوظائف الإدارية في مقرها الرئيس بمدينة الرياض لحملة الدبلوم
فأعلى على النحو التالي:
المسمى الوظيفي:- مساعد إداري
المهام الوظيفية- أداء أي مهام وواجبات أخرى حسب التوجيهات.
- تنظيم وجدولة المواعيد والاجتماعات اليومية وتجنب أي تأخير.
- تقديم الخدمات الكتابية من خلال تلقي أو الرد أو تحويل المكالمات الهاتفية الواردة والفاكسات والمراسلات ورسائل البريد الإلكتروني والبريد بفعالية وكفاءة.
- تسجيل محاضر الاجتماعات الدقيقة والتعامل مع المعلومات الحساسة في الوقت المناسب وبطريقة سرية.
- الحفاظ على التوثيق الصحيح والدقيق وصيانة نظام الملفات لضمان توفي المعلومات والتقارير.
- المساعدة في ترتيبات سفر العمل مثل حجز التذاكر والنقل والفنادق ومتطلبات السفر الأخرى.
- اعداد ومراقبة وتوثيق كافة نفقات نائب الرئيس وفق للموازنة المعتمدة.
- اتباع جميع السياسات والعمليات الوظيفية واجراءات التشغيل القياسية والتعليمات لضمان تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة.
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- يفضل وجود خبرة سابقة.
- أن يكون حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.