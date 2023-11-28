سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف الإدارية في مقرها الرئيس بمدينة الرياض لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي: اضافة اعلان





المسمى الوظيفي:



المهام الوظيفية



الشروط العامة:



طريقة التقديم:



* نبذة عن الهيئة:

