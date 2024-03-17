سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للثانوية فأعلى

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة "الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس"، حسب المسميات والتخصصات التالية:





وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للثانوية فأعلى



التخصصات المطلوبة



الشروط العامة



طريقة التقديم



نبذة عن الهيئة



1 - أخصائي إداري.2 - فني صيانة متقدم.3 - منسق خدمات أول.- الإدارة- الميكانيكا- الكهرباء- أو ما يعادلهم1 - خبرة في مجال العمل.2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.3 - المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.4 - إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.5 - إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.6 - حاصل على درجة الثانوية العامة فأعلى في أي من التخصصات المطلوبة.التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط ( اضغط هنا ) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 من مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.

ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

