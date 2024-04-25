سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية لحملة البكالوريوس

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
1 - أخصائي حاسب (شبكة) (Computer Specialist (Network))
2 - أخصائي حاسب (مسؤول النظام) (Computer Specialist (System Admin))
التخصصات المطلوبة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- أو ما يعادلهم.
الشروط العامة
- خبرة في مجال العمل.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.
- المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.