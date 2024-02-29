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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للدبلوم فأعلى

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة - الرياض
مستشفى الملك خالد التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالرياض، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء بمسمى مساعد إداري لحملة الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

 وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للدبلوم فأعلى


المسمى الوظيفي:

- مساعد إداري.

الشروط

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- دبلوم في تخصص "السكرتارية" أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في السكرتارية أو مجال آخر.
- أو بكالوريوس "الدراسات الإدارية، إدارة المكاتب" أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل سنة في نفس المجال بالقطاع الصحي.

المهارات المطلوبة

- يساعد في إعداد ميزانية الإدارات.
- تسليم ختم القسم الي مسؤول الإجازة بموافقة المدير.
- يؤدي جميع الواجبات بطريقة مهنية وفعالة وسرية.
- تحليل إحصاءات الإدارات وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية.
- تطوير وتبسيط إجراءات المكتب للحفاظ على سجلات القسم.
- استلام ونسخ وتوزيع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات.
- التعامل مع ختم القسم بطريقة آمنة حسب توجيهات المدير.
- تصديق وختم المستندات المعتمدة من قبل المدير.
- يساعد في أداء واجبات السكرتارية الأخرى كما هو مطلوب.

الوصف الوظيفي

الإداري والمهام السكرتارية والكتابية في الإدارة التنفيذية المالية ويتضمن إعداد الخطابات، الجداول، التقارير، تنظيم الملفات، وغيرها من المهام المتعلقة بالمساندة المكتبية.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال التسجيل واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا)

خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على رابط التقديم أعلاه واختيار "قم بالتسجيل اليوم" وتسجيل حساب جديد في نظام التوظيف الخاص بالمستشفى.
2- العودة إلى رابط التقديم أعلاه بعد استكمال التسجيل واختيار "آخر أسبوعين" من القائمة المنسدلة بجوار حقل "تاريخ الإعلان عن الوظيفة".
3- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على "تطبيق الآن" وتعبئة البيانات واستكمال بقية الخطوات.

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