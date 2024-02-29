سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للدبلوم فأعلى

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالرياض، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء بمسمى مساعد إداري لحملة الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:





وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للدبلوم فأعلى



المسمى الوظيفي:



الشروط



المهارات المطلوبة



الوصف الوظيفي



طريقة التقديم



خطوات استخدام نظام التوظيف

