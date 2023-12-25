سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للثانوية فأعلى

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالرياض، عن طرح وظائف شاغرة لحملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس"، فأعلى، في عدة تخصصات "تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة" على النحو التالي: اضافة اعلان





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المؤهلات المطلوبة لوظائف مستشفى الملك خالد التخصصي



طريقة التقديم وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي





نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون



- سائق- مراسل- منسق اتصال- موظف تدقيق إداري- منسق التعليم والتطوير- مدير الخدمة الاجتماعية.- مدير إدارة التميز في الخدمة.- مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون المرضى.- الثانوية- الدبلوم- البكالوريوس فأعلىالتقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).وبدأت قصة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، حين لاحظ الملك خالد (رحمه الله) الصعوبات التي كان المواطنون يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون؛ عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والأبحاث في طب العيون.

وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.





