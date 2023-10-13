سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم بمختلف التخصصات

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أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الفنية، الهندسية) في مقرها بالرياض وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



- مهندس نووي مساعد- مهندس صناعي مساعد- أخصائي قانوني مساعد- مهندس حاسب آلي مساعد- مترجم فني دعم تقنية معلومات ممارس- مطور برامج مساعد أخصائي تسويق مساعد- مهندس كهربائي مساعد أخصائي جودة مساعد- القانون- الشريعة- التسويق- الأنظمة- الحقوق- إدارة الجودة- لغة انجليزية- الاتصال والإعلام- علوم الحاسب- هندسة الحاسب- هندسة الشبكات- الأمن السيبراني- نظم المعلومات- تقنية المعلومات- الهندسة النووية- الهندسة الكهربائية- الهندسة الميكانيكية- الهندسة الصناعية

- لغة انجليزية وآدابها

- شبكات الحاسب الآلي

- الحاسب الآلي ونظم المعلومات





المؤهلات المطلوبة:



* الشروط العامة:



* تعليمات تقديم الطلب عبر بوابة التوظيف:



* طريقة التقديم:

