الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم بمختلف التخصصات

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وظائف شاغرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم
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أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الفنية، الهندسية) في مقرها بالرياض وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- مهندس نووي مساعد
- مهندس صناعي مساعد
- أخصائي قانوني مساعد
- مهندس حاسب آلي مساعد
- مترجم فني دعم تقنية معلومات ممارس
- مطور برامج مساعد أخصائي تسويق مساعد
- مهندس كهربائي مساعد أخصائي جودة مساعد

التخصصات المطلوبة:

- القانون
- الشريعة
- التسويق
- الأنظمة
- الحقوق
- إدارة الجودة
- لغة انجليزية
- الاتصال والإعلام
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- هندسة الشبكات
- الأمن السيبراني
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الهندسة النووية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الصناعية

- لغة انجليزية وآدابها

- شبكات الحاسب الآلي
- الحاسب الآلي ونظم المعلومات


المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم
- البكالوريوس

* الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على مؤهل بكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
- أن يكون المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة.
- توفر الخبرات (للوظائف التي تتطلب خبرة) وكافة الاشتراطات المطلوبة حسب ما هو موضح لكل وظيفة في بوابة التوظيف.

* تعليمات تقديم الطلب عبر بوابة التوظيف:

تعبئة كافة البيانات المطلوبة للتقديم من خلال بوابة التوظيف.
التأكد من مطابقة المؤهل العلمي والتخصص لما هو معلن عنه.
في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للمدينة الحق في استبعاد طلب التقديم دون أدنى مسؤولية.
تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني لا يعني الحصول على الوظيفة أو الترشح لها، حيث أن الترشيح لشغل الوظائف مرتبط بعدد الوظائف الشاغرة واستيفاء المتقدم لكافة متطلبات شغل الوظيفة ونتائج المفاضلة.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد الموافق 1445/3/30هـ عبر اختيار (الوظائف المتاحة) ثم (الوظائف الإدارية والمساندة) عن طريق الرابط، (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1445/4/2هـ.




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