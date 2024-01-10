سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للبكالوريوس فأعلى

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في المقر الرئيس بمدينة الرياض على النحو التالي:

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وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للبكالوريوس فأعلى



التخصصات المطلوبة لوظائف مجلس الضمان الصحي



طريقة التقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي



نبذة عن المجلس

