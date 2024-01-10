سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للبكالوريوس فأعلى

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أعلن
مجلس الضمان الصحي، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في المقر الرئيس بمدينة الرياض على النحو التالي:
وظائف
شاغرة بمجلس الضمان الصحي للبكالوريوس فأعلى
المسميات الوظيفية:
1 - عالم البيانات.
2 - تصميم السياسات العليا.
3 - رئيس قسم الدراسات الاكتوارية.
4 - رئيس قسم إدارة المناقصات والعقود.
التخصصات المطلوبة لوظائف مجلس الضمان الصحي
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الصحة
- الإحصاء
- الاقتصاد
- الرياضيات
- علم البيانات
- علوم الحاسب
- تحليل البيانات
- إدارة الأعمال
- العلوم الاكتوارية
- الذكاء الاصطناعي
- السياسات الصحية
- أو ما يعادلهم.