الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للبكالوريوس فأعلى

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مجلس الضمان الصحي
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أعلن مجلس الضمان الصحي، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في المقر الرئيس بمدينة الرياض على النحو التالي:
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وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للبكالوريوس فأعلى

 المسميات الوظيفية:
1 - عالم البيانات.
2 - تصميم السياسات العليا.
3 - رئيس قسم الدراسات الاكتوارية.
4 - رئيس قسم إدارة المناقصات والعقود.

 التخصصات المطلوبة لوظائف مجلس الضمان الصحي

- الصحة
- الإحصاء
- الاقتصاد
- الرياضيات
- علم البيانات
- علوم الحاسب
- تحليل البيانات
- إدارة الأعمال
- العلوم الاكتوارية
- الذكاء الاصطناعي
- السياسات الصحية         
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي

التقديم متاح حاليًا من خلال زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المجلس

ومجلس الضمان الصحي التعاوني، هو هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، حيث يهدف الي توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.

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