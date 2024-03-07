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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية الوطني للبكالوريوس فأعلى

صندوق التنمية الوطني
صندوق التنمية الوطني
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أعلن صندوق التنمية الوطني "صندوق حكومي" عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والمالية والقانونية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

 وظائف شاغرة بصندوق التنمية الوطني للبكالوريوس فأعلى

- المالية
- الاعلام
- التسويق
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الاتصالات
- علوم الحاسب
- مدير المكافآت
- تقنية المعلومات
- مساعد اقتصادي
- مدير الرقابة القانونية
- مدير مراقة الاستثمار
- مدير أول للرقابة المالية
- مسؤول الاتصالات الداخلية
- أخصائي اتصالات خارجية
- مدير أبحاث الاستثمار والمحفظة
- مدير أول للهندسة المعمارية للمؤسسات

التخصصات المطلوبة:

1 - إدارة الأعمال.
2 - الموارد البشرية.
3 - العلاقات العامة.
4 - أو مايعادلهم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الصندوق:

وتأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.

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