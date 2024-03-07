سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية الوطني للبكالوريوس فأعلى

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أعلن
صندوق التنمية الوطني "صندوق حكومي" عن طرح عدد من الوظائف الإدارية
والمالية والقانونية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات
التالية:
وظائف شاغرة بصندوق التنمية الوطني للبكالوريوس فأعلى-
المالية
- الاعلام
- التسويق
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الاتصالات
- علوم الحاسب
- مدير المكافآت
- تقنية المعلومات
- مساعد اقتصادي
- مدير الرقابة القانونية
- مدير مراقة الاستثمار
- مدير أول للرقابة المالية
- مسؤول الاتصالات الداخلية
- أخصائي اتصالات خارجية
- مدير أبحاث الاستثمار والمحفظة
- مدير أول للهندسة المعمارية للمؤسسات
التخصصات
المطلوبة:1 -
إدارة الأعمال.
2 - الموارد البشرية.
3 - العلاقات العامة.
4 - أو مايعادلهم.