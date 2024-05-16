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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة في الرياض

الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، "هيئة حكومية مرتبطة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء"، عن طرح 3 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - رئيس مبرمجين.
المتطلبات:
درجة البكالوريوس في "هندسة البرمجيات، علوم الحاسب"، أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات.
2 - كبير محللي أعمال.
المتطلبات: درجة البكالوريوس في "علوم الحاسب" أو ما يعادله مع خبرة سنتين.
3 - مدير إدارة عمليات الأمن السيبراني.
المتطلبات:
درجة البكالوريوس في "الأمن السيبراني، هندسة الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي"، أو ما يعادلهم مع خبرة 9 سنوات.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن الهيئة

وتأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 من سبتمبر 2018م بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.

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