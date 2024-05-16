سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة في الرياض

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أعلنت
الهيئة العامة لعقارات الدولة، "هيئة حكومية مرتبطة تنظيميًا برئيس مجلس
الوزراء"، عن طرح 3 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض على
النحو التالي:
المسميات
الوظيفية1 -
رئيس مبرمجين.
المتطلبات:
درجة البكالوريوس في "هندسة البرمجيات، علوم الحاسب"، أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات.
2 - كبير محللي أعمال.
المتطلبات: درجة البكالوريوس في "علوم الحاسب" أو ما يعادله مع خبرة سنتين.
3 - مدير إدارة عمليات الأمن السيبراني.
المتطلبات:
درجة البكالوريوس في "الأمن السيبراني، هندسة الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي"، أو ما يعادلهم مع خبرة 9 سنوات.