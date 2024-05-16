سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة في الرياض

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، "هيئة حكومية مرتبطة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء"، عن طرح 3 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:





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