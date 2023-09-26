سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

أ أ
أعلن
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف
شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً
للتفاصيل التالية:
* المسمى
الوظيفي:1 -
أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي:
* المؤهلات والخبرات:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة الداخلية.
- يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع) أو أي تخصص ذو صلة.
2 - مشرف مراجعة داخلية تقني.
* المؤهلات والخبرات:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة.
- يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذو صلة.
* طريقة
التقديم: وأوضح
المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل
أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).