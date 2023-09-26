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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
أ أ
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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* المسمى الوظيفي:

1 - أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي:
* المؤهلات والخبرات:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة الداخلية.
 - يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع) أو أي تخصص ذو صلة.
2 - مشرف مراجعة داخلية تقني.
* المؤهلات والخبرات:
 - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة.
 - يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذو صلة.

* طريقة التقديم:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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