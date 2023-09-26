سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





* المسمى الوظيفي:



* طريقة التقديم:

