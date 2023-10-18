سارع بالتقديم.. وظائف خالية بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض، "مركز
حكومي تابع لوزارة التعليم"، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات
والشروط التالية:
المسميات الوظيفية1- أخصائي أول إيرادات.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
2- مشرف الجودة والالتزام.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس (المجال التربوي، إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنيات التعليم) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
الشروط العامة
- مهارات عالية في التواصل.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.