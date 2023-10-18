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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. وظائف خالية بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض
أ أ
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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض، "مركز حكومي تابع لوزارة التعليم"، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1- أخصائي أول إيرادات.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
2- مشرف الجودة والالتزام.
- المتطلبات: درجة البكالوريوس (المجال التربوي، إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنيات التعليم) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الشروط العامة

- مهارات عالية في التواصل.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المركز

تأسس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني "مركز حكومي"، بقرار من مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير التعليم، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

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