سارع بالتقديم.. وزارة الطاقة تطرح عشرات الوظائف للخريجين في عدة مناطق

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 76 وظيفة شاغرة تشمل 22 وظيفة لاتتطلب خبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وأوضحت أن الوظائف متاحة في كل من "الرياض، المدينة المنورة، جدة، الشرقية، تبوك، القصيم، أبها، جازان، الأحساء، سكاكا، ينبع" على النحو التالي:

- مراجع

- مستشار

- مراجع أول

- أخصائي أول تخطيط أداء

- خبير أول تخطيط وأداء

- أخصائي مزايا وتعويضات

أخصائي بيانات وأبحاث-

- أمين مستودع

- مسؤول ممتلكات

أخصائي أول مستودعات -

كبير مراجعين تقنية معلومات-

- أخصائي أزمات

- مدير مشروع مساعد

- أخصائي أول تراخيص

- مشرف فريق

أخصائي تراخيص -

محلل تخطيط-

- خبير أول تخطيط

- أخصائي تخطيط

مراقب ميداني-

أخصائي توقيع أول -

- أخصائي عرض أول

أخصائي مشاريع بحثية -

أخصائي تنسيق ومتابعة-

أخصائي أول تنسيق واتصال -

أخصائي متابعة الالتزام -

مسؤول دعم وتنسيق -

وظائف أخرى-





المؤهلات المستهدفة:



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- الدبلوم- البكالوريوس فأعلى- التخصصات المطلوبة:- التخصصات الإدارية- التخصصات المالية- التخصصات القانونية- التخصصات التقنيةالتخصصات الهندسية -تخصصات أخرى-مناطق العمل:الرياض -المدينة المنورة -جدة -الشرقية -- تبوك- أبها- القصيمجازان-الأحساء -- سكاكاينبع -





طريقة التقديم:

