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سارع بالتقديم.. هيئة المقاولين تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

الهيئة السعودية للمقاولين
الهيئة العاملة للمقاولين
أ أ
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أعلنت الهيئة العاملة للمقاولين، عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيس بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

1 - مدير إستراتيجي.
2 - مدير معايير العمل.
3 - مدير خدمات المعلومات.
4 - أخصائي أنظمة الصناعة.
5 - نائب مدير العلاقات العامة.
6 - أخصائي أول إحصاء ومنشورات.
7 - أخصائي تنمية رأس المال البشري.
8 - نائب مدير التخطيط الإستراتيجي.

 التخصصات المطلوبة

- القانون
- الإحصاء
- الهندسة
 - إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- الإدارة الاستراتيجية
- أو ما يعادلهم.

 الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

 طريقة التقديم

االتقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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