سارع بالتقديم.. هيئة المقاولين تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت
الهيئة العاملة للمقاولين، عن طرح وظائف شاغرة في مقرها الرئيس بمدينة الرياض
لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف
شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى1 -
مدير إستراتيجي.
2 - مدير معايير العمل.
3 - مدير خدمات المعلومات.
4 - أخصائي أنظمة الصناعة.
5 - نائب مدير العلاقات العامة.
6 - أخصائي أول إحصاء ومنشورات.
7 - أخصائي تنمية رأس المال البشري.
8 - نائب مدير التخطيط الإستراتيجي.
التخصصات المطلوبة-
القانون
- الإحصاء
- الهندسة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- الإدارة الاستراتيجية
- أو ما يعادلهم.
الشروط العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.