الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

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سارع بالتقديم.. هيئة السوق المالية تُعلن عن هذه الوظيفة للبكالوريوس فأعلى

هيئة-السوق-المالية
هيئة السوق المالية
أ أ
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أعلنت هيئة السوق المالية، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى اختصاصي إدارة مالية"، للقيام بالعمليات المالية والتأكد من توافقها مع اللوائح والسياسات والإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة, حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية:اضافة اعلان

هيئة السوق المالية تُعلن عن هذه الوظيفة

- المحاسبة
- الإدارة المالية
- أي تخصص آخر ذي علاقة.

شروط وظيفة هيئة السوق المالية

1 - التفرغ التام.
2 - يفضل شهادة مهنية.
3 - اجتياز المقابلات الشخصية.
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
5 - خبرة في مجال المحاسبة لا تقل عن سنتين
6 - اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
7 - الإلمام بالمعاير المحاسبية الدولية IPSAS – IFRS.
8 - التخصص: بكالوريوس ويفضل ماجستير في المحاسبة أو الإدارة المالية.
9 - أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.

الوصف الوظيفي

القيام بالعمليات المالية والتأكد من توافقها مع اللوائح والسياسات والإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة, واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهم في رفع وتعزيز مستوى الرقابة المالية.


طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/7/10هـ (الموافق 2024/1/22م).

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