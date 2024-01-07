الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

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سارع بالتقديم.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح عشرات الوظائف ببدلات ورواتب تنافسية

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 123 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

1 - وظائف إدارية.
2 - وظائف مهنية.
3 - وظائف مساندة.
4 - وظائف كاتبين.
5 - وظائف سائقين.
6 - وظائف هندسية.
7 - وظائف صحية.
8 - وظائف سكرتارية.

مناطق التوظيف

- جدة.
- الرياض.
- المدينة المنورة.

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

1 - رواتب تنافسية.
2 - تطوير مهني مستمر
3 - بدل سكن ومواصلات.
4 - برنامج مساعدة الموظفين.
5 - مرافق ترفيهية للموظفين
6 - تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
7 - مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
8 - إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
9 - تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى للدخول (اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.


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