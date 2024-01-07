سارع بالتقديم.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح عشرات الوظائف ببدلات ورواتب تنافسية

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 123 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي: اضافة اعلان





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