سارع بالتقديم.. فتح التوظيف للثانوي فأعلى بمختلف المجالات

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أعلنت الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





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