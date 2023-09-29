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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. فتح التوظيف للثانوي فأعلى بمختلف المجالات

968968986
الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات
أ أ
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أعلنت الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

* المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.

* مجالات العمل:

- وظائف هندسية وتقنية.
- وظائف أخرى متعددة.
- وظائف إدارية ومالية وقانونية.

* مكان العمل:

- جدة.    
- الرياض.

* الراتب والمميزات:     

- مكافأت سنوية.
- رواتب تنافسية عالية.
- برامج تدريب وتطوير مستمرة.
- علاوة سنوية مبنية على تقييم الأداء.
- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.

* طريقة التقديم:

- للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم عبر موقع الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات الرسمي: رابط التقديم: ( اضغط هنا ).


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