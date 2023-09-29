سارع بالتقديم.. فتح التوظيف للثانوي فأعلى بمختلف المجالات

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أعلنت الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات، عن توفر
وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع
الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
* المؤهلات المطلوبة:- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
* مجالات العمل:
- وظائف هندسية وتقنية.
- وظائف أخرى متعددة.
- وظائف إدارية ومالية وقانونية.
* مكان العمل:
- جدة.
- الرياض.
* الراتب والمميزات:
- مكافأت سنوية.
- رواتب تنافسية عالية.
- برامج تدريب وتطوير مستمرة.
- علاوة سنوية مبنية على تقييم الأداء.
- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.