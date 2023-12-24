سارع بالتقديم.. "رعاية" تطرح عشرات الوظائف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، عن طرح 50 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى "تشمل 13 وظيفة لا تتطلب خبرة"، للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي. اضافة اعلان





* المجالات الوظيفية



* المؤهلات المطلوبة لوظائف رعاية



* طريقة التقديم على وظائف شركة رعاية



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