سارع بالتقديم.. "رعاية" تطرح عشرات الوظائف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت
الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، عن طرح 50 وظيفة شاغرة لحملة
الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى "تشمل 13 وظيفة لا تتطلب خبرة"، للعمل
في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي.
* المجالات
الوظيفية
1 -
وظائف فنية.
2 - وظائف أمنية.
3 - وظائف طبية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف سائقين.
* المؤهلات
المطلوبة لوظائف رعاية
-
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
* طريقة
التقديم على وظائف شركة رعاية
التقديم
متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن الشركة
وفي
عام 2003 تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين ثم تحولت في عام 2013 م الى
شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية "تداول".
وتمتلك الشركة حاليًا مستشفى رعاية الرياض والذي كان يعرف سابقًا باسم "مستشفى التأمينات الاجتماعية"، والذي تأسس عام 1966م ومركز رعاية لطب العائلة والذي بدأ تشغيله الفعلي عام 2017م.