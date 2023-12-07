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سارع بالتقديم.. "رعاية" تطرح عشرات الوظائف لحملة الثانوية فأعلى

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رعاية الوطنية
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" سابقاً عن طرح 62  وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.اضافة اعلان
وأوضحت أن الوظائف تشمل 12 وظائف لا تتطلب خبرة للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي.

* المجالات الوظيفية:

1- وظائف أمنية.
2- وظائف طبية.
3- وظائف فنية.
4- وظائف إدارية.
5- وظائف سائقين.
6- وظائف هندسية.
7- وظائف سكرتارية.

* المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

* نبذة عن الشركة:

وفي عام 2003، تأسست الشركة الوطنية للرعاية الطبية كشركة مساهمة مغلقة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين ثم تحولت في عام 2013 م الى شركة مساهمة عامة مسجلة في السوق المالية "تداول".

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