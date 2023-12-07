سارع بالتقديم.. "رعاية" تطرح عشرات الوظائف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" سابقاً عن طرح 62 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى. اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف تشمل 12 وظائف لا تتطلب خبرة للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي.





* المجالات الوظيفية:



* المؤهلات المطلوبة:



* طريقة التقديم:



* نبذة عن الشركة:

