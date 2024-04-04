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سارع بالتقديم.. جامعة الملك فيصل تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

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وظائف جامعة الملك فيصل
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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس بمرتبه "محاضر" و"معلم ممارس" بنظام العقود وترغب الجامعة بشغلها بمواطنين ومواطنات في الكلية التطبيقية بمختلف التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

موعد وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل
التخصصات المطلوبة:

1 – المالية.
2 – الإعلان.
3 – المحاسبة.
4 - لغة انجليزية.
5 - علوم حاسب.
6 - نظم معلومات.
7 - سلاسل الإمداد.
8 - العلاقات العامة.
9 - حاسب الشبكات.
10 - الموارد البشرية.
11 - السكرتارية التنفيذية.
12 - الأنتاج المرئي والمسموع.

الشروط:

- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون حسن السيرة ولائق صحيًا. 
- ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على 35عامًا. 
- ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب. 
- أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية "بكالوريوس/ماجستير" من جامعات معترف بها وبمعدل لايقل عن جيدجداً. 
- أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم. 
- أن يكون مؤهل البكالوريوس امتدادا للتخصص الماجستير. 
- التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما. 
- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة. 
- إرفاق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها لمرحلة البكالوريوس والماجستير مختوم من الجامعة التي درس بها. 
- ترفق خطابات التوصية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التي تخرج منها أو عمل بها بحيث لا تقل عن توصيتين. 
-  يجب الحصول على درجة 75% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "قياس". 
- اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية والاختبارات المعيارية التي تقيمها الجامعة.

طريقة التقديم:

ويبدأ التقديم يوم السبت 1445/9/27هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 1445/10/2هـ الساعة الحادية عشر مساءً.

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