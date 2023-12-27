سارع بالتقديم.. "الصناعة" تفتح باب التقديم لشغل وظائفها لهؤلاء الخريجين

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أعلنت
وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في
المجالات الإدارية "تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة" على النحو التالي:
* المسميات
الوظيفية المطلوبة لوزارة الصناعة:1 -
اخصائي خزينة.
2 - مدير قسم الإيرادات.
3 - أخصائي توظيف أول.
4 - أخصائي عمليات مشتريات.
5 - شريك أعمال موارد بشرية.
6 - مدير قسم التخطيط الوظيفي.
7 - مدير إدارة استدامة المنظومة.
8 - كبير أخصائيين التميز المؤسسي.
9 - أخصائي او تنمية القطاع غير الربحي.
10 - شريك اعمال الشؤون المالية والإدارية.
* التخصصات
المطلوبة لوظائف وزارة الصناعة:-
المالية
- المحاسبة
- التسويق
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الهندسة (عام)
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- التطوير التنظيمي
- التميز المؤسسي
- نظم معلومات إدارية
- إدارة سلاسل الإمداد
* الشروط:1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى.
3 - بعض الوظائف تتطلب خبرة في مجال العمل.
* طريقة
التقديم: التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (إضغط هنا).