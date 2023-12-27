سارع بالتقديم.. "الصناعة" تفتح باب التقديم لشغل وظائفها لهؤلاء الخريجين

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في المجالات الإدارية "تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة" على النحو التالي: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية المطلوبة لوزارة الصناعة:



* التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الصناعة:



* الشروط:



* طريقة التقديم:



1 - اخصائي خزينة.2 - مدير قسم الإيرادات.3 - أخصائي توظيف أول.4 - أخصائي عمليات مشتريات.5 - شريك أعمال موارد بشرية.6 - مدير قسم التخطيط الوظيفي.7 - مدير إدارة استدامة المنظومة.8 - كبير أخصائيين التميز المؤسسي.9 - أخصائي او تنمية القطاع غير الربحي.10 - شريك اعمال الشؤون المالية والإدارية.- المالية- المحاسبة- التسويق- إدارة الأعمال- الإدارة العامة- الهندسة (عام)- الموارد البشرية- العلاقات العامة- التطوير التنظيمي- التميز المؤسسي- نظم معلومات إدارية- إدارة سلاسل الإمداد1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 - حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى.3 - بعض الوظائف تتطلب خبرة في مجال العمل.التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط ( إضغط هنا ).



