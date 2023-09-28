الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. "التأمينات" تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

وظائف فرص شاغرة
"التأمينات" تفتح باب التوظيف
أ أ
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أعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف في مختلف المناطق، مؤكدة أنه لا يشترط خبرة سابقة.
وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن مشاركتها في "معرض خطوة للتوظيف 2023 م" للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية:اضافة اعلان

* التخصصات المطلوبة:
- القانون
- المالية
- المحاسبة
- التسويق
- الإعلام
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- الهندسة البيئية
- إدارة المخاطر
- إدارة المشاريع
- إدارة العمليات
- إدارة الجودة
- الأمن السيبراني
- بحوث العمليات
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكيميائية
- الموارد البشرية
- العلوم الإكتوارية
- نظم المعلومات الإدارية
* الشروط:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- لا يشترط الخبرة "ستعتبر الخبرة ميزة إضافية".
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
* طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط، (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1445/3/14 هـ.

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