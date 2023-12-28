الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف حكومية بهيئة السوق المالية للبكالوريوس فأعلى

هيئة-السوق-المالية-1
هيئة السوق المالية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة السوق المالية، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية لهيئة السوق الماليةاضافة اعلان

1 - مستشار - إدارة حوكة تقنية الأعمال.
2 - مدير وحدة - البنية المؤسسية والحوكمة.

التخصصات المطلوبة لهيئة السوق المالية

- إدارة المشاريع
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.

الشروط المطلوبة

1 - خبرة في نفس المجال.
2 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى.
3 - أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.
4 - توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة "حسب الوصف الوظيفي".

طريقة التقديم على وظائف السوق المالية

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1445/6/27هـ.

نبذة عن الهيئة

ونشأت السوق المالية في المملكة ببدايات غير رسمية في الخمسينيات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينيات.
وبموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا

عاجل.. الزكاة والجمارك توضح كيفية استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية

عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف في 6 مدن

هل الديون المستحقة على الزوج تؤثر على الدخل الشهري للزوجة في حساب المواطن؟

طريقة ورابط معرفة نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 10:52 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

رواتب وبدل وتأمينات.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

وزارة الطاقة 2:15 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة للدبلوم فأعلى.. التفاصيل

images 12:56 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. "الالتزام البيئي" يُعلن وظائف للبكالوريوس فأعلى

images 12:53 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

اقرأ أيضا

مركز الالتزام البيئي
10:02 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في جميع المناطق

حساب المواطن
8:20 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

توجيه من حساب المواطن لمن انقطع عنه الراتب التقاعدي لوالده

ابشر
7:55 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بصلاحية 30 يوما.. "أبشر" تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى المواطن

حساب المواطن
5:21 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

لديها ابنة ومتزوجة من أجنبي.. كيف تستفيد من دعم المواطن ؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
11:09 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ 10 مساءً

الهيئة العامة للاحصاء
10:10 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الإحصاء: 8.6% نسبة البطالة بين المواطنين في الربع الثالث 2023م

أهم 10
10:03 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق وحالات وقف معاش الضمان

مدرستي
9:13 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة تسجيل كادر الطلاب برقم الهوية 1445

إدارة تعليم جدة
8:26 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في عدد من مدارس المملكة اليوم (تفاصيل)

الطبيب الشرعي محمد مددين
8:07 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

طبيب شرعي يكشف تفاصيل أغرب جريمة واجهها ولم يستطع نسيانها