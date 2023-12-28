سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف حكومية بهيئة السوق المالية للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت
هيئة السوق المالية، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى على
النحو التالي:
المسميات
الوظيفية لهيئة السوق المالية1 -
مستشار - إدارة حوكة تقنية الأعمال.
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2 - مدير وحدة - البنية المؤسسية والحوكمة.
التخصصات
المطلوبة لهيئة السوق المالية-
إدارة المشاريع
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.
الشروط
المطلوبة1 -
خبرة في نفس المجال.
2 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى.
3 - أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.
4 - توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة "حسب الوصف الوظيفي".
طريقة
التقديم على وظائف السوق الماليةالتقديم
متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء الموافق
1445/6/27هـ.
نبذة عن الهيئةونشأت
السوق المالية في المملكة ببدايات غير رسمية في الخمسينيات، واستمر الوضع كذلك إلى
أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينيات.
وبموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.