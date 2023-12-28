سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف حكومية بهيئة السوق المالية للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة السوق المالية، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:





المسميات الوظيفية لهيئة السوق المالية اضافة اعلان



التخصصات المطلوبة لهيئة السوق المالية



الشروط المطلوبة



طريقة التقديم على وظائف السوق المالية



نبذة عن الهيئة

