الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. الإعلان عن تدريب وتوظيف مع رواتب وتأمينات بـ"أرامكو"

فرص وظائف
أكاديمية صدى التابعة لأرامكو
أ أ
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أعلنت أكاديمية الحفر العربية "صدى" بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في "جدة"، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الشروط

1- العمر (18 -24).
2- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70%.
3- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.
4- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP).

مزايا البرنامج

- تأمين طبي.
- راتب شهري.
- الزي الرسمي مجانًا.
- توفير الفطور والغداء مجانًا.
- الوصول إلى المرافق الترفيهية.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو.
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.
 

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).



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