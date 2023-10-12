سارع بالتقديم.. الإعلان عن تدريب وتوظيف مع رواتب وتأمينات بـ"أرامكو"

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أعلنت
أكاديمية الحفر العربية "صدى" بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
لحملة الثانوية في "جدة"، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الشروط1- العمر
(18 -24).
2- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70%.
3- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.
4- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP).
مزايا
البرنامج
- تأمين
طبي.
- راتب شهري.
- الزي الرسمي مجانًا.
- توفير الفطور والغداء مجانًا.
- الوصول إلى المرافق الترفيهية.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو.
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.
طريقة
التقديم
- من
خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).