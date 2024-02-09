سارع بالتقديم.. أمانة تبوك تطرح وظائف شاغرة عبر منصة جدارات

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أعلنت
أمانة منطقة تبوك "بلدية ضباء"، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها "الإدارية،
التقنية، الهندسية" بالمراتب "السادسة، السابعة" عبر المنصة
الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي:
أمانة
تبوك تطرح وظائف شاغرة عبر منصة جدارات1 -
مهندس مدني مساعد "مرتبة 7 - عدد 1".
2 - مهندس زراعي مساعد "مرتبة 7 - عدد 1".
3 - أخصائي قانوني مساعد "مرتبة 7 - عدد 1".
4 - مهندس حاسب آلي مساعد "مرتبة 7 - عدد 1".
- لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف
الفئات
المستهدفة في الإعلان-
خريجو الجامعات حسب تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- الوظائف المعلن عنها للرجال فقط بالمراتب "السابعة والسادسة".
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم من خارج المملكة.
- جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من "مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية".
آلية
التقديم على الوظائف-
الدخول على نظام المنصة الوطنية للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود اي
اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على
الإعلانات الوظيفية.
- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
- يتم الاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.