سارع بالتقديم.. أمانة تبوك تطرح وظائف شاغرة عبر منصة جدارات

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أعلنت أمانة منطقة تبوك "بلدية ضباء"، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها "الإدارية، التقنية، الهندسية" بالمراتب "السادسة، السابعة" عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي:





أمانة تبوك تطرح وظائف شاغرة عبر منصة جدارات



الفئات المستهدفة في الإعلان



آلية التقديم على الوظائف



طريقة التقديم

