الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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سارع بالتقديم.. أرامكو تفتح باب التوظيف للخريجين في مختلف التخصصات

شركة-أرامكو-السعودية-1694639641-0
وظائف أرامكو
أ أ
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أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير، وهي إحدى شركات أرامكو عن توفر وظائف شاغرة لحملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس"..

وذلك للعمل في مختلف المجالات "الإدارية، المساندة، المالية، التقنية، الهندسية"، على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شركة أرامكو

- مشرف
- محاسب
- محلل مالي
- مهندس انتاج
- مدير مشروع
- مهندس انتاج
- مهندس كهربائي
- مهندس أول أنابيب
- مهندس أول بحري
- مستشار هندسي
- استشاري هندسي
- مهندس أول أنابيب
- مهندس مقترحات
- نائب مدير المشروع
- مدير هندسة المشروع
- مدير الممارسة الطبية
- متخصص تصميم انشائي
- متخصص تصميم الأنابيب
- محلل أول التخطيط والبرامج
- مهندس أول الكهرباء والأجهزة
- مهندس ما قبل التفجير والطلاء
- مهندس كبير في الهندسة البحرية
- متخصص في التصميم الكهربائي للأجهزة
- ووظائف أخرى


 التخصصات المطلوبة

- المالية
- الهندسة
- الاقتصاد
- التمريض
- الملاحة
- الكهرباء
- الأجهزة
- المحاسبة
- بناء السفن
- إدارة البناء
 - الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة العمليات
- نظم المعلومات
- الإلكترونيات
- الكهروميكانيكية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- العلوم الفيزيائية
- الهندسة البحرية
- الهندسة المدنية
- هندسة الأجهزة
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الإنشائية
- إدارة سلاسل الإمداد
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
- نظم المعلومات الإدارية
- هندسة العمارة البحرية
- هندسة التحكم والأجهزة.


الشروط

1 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
2 - القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية (مع التعويض).
3 - أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي.


 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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