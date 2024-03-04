الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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سارع بالتقديم.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

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شركة أرامكو روان للحفر
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عن طرح أكثر من 20 وظيفة في المجالات "الإدارية، المساندة، الهندسية" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات التالية:اضافة اعلان
المسميات الوظيفية:

 أرامكو تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

- امتثال
- محامي ثاني
- حفار مساعد
- مهندس ثاني
- منسق المواد
- مدير الرواتب
- عامل الكهرباء
- مدير منصة الحفر
- محلل وزارة الخزانة
- محلل وزارة الخزانة
- مدير أداء العمليات
- مدير اقتناء المواهب
- مساعد مشغل رافعة
- منسق الشحن والاستلام
- منسق التدريب والتطوير
- أخصائي أول البنية التحتية
- منسق التدريب على السلامة
- مدير التسويق والاتصال المؤسسي
- مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية
- أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير
- متخصص الحكومة والمخاطر والامتثال
- متخصص التسويق والاتصال المؤسسي
- مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

وشركة أرامكو روان للحفر هي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، وتمتلك وتدرب أسطولاً من منصات الحفر، وهي مشروع مشترك مع شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم.


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