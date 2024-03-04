سارع بالتقديم.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

أ أ
أعلنت
شركة أرامكو روان للحفر، عن طرح أكثر من 20 وظيفة في المجالات "الإدارية،
المساندة، الهندسية" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات
التالية:
المسميات الوظيفية:
أرامكو تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى-
امتثال
- محامي ثاني
- حفار مساعد
- مهندس ثاني
- منسق المواد
- مدير الرواتب
- عامل الكهرباء
- مدير منصة الحفر
- محلل وزارة الخزانة
- محلل وزارة الخزانة
- مدير أداء العمليات
- مدير اقتناء المواهب
- مساعد مشغل رافعة
- منسق الشحن والاستلام
- منسق التدريب والتطوير
- أخصائي أول البنية التحتية
- منسق التدريب على السلامة
- مدير التسويق والاتصال المؤسسي
- مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية
- أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير
- متخصص الحكومة والمخاطر والامتثال
- متخصص التسويق والاتصال المؤسسي
- مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة
المؤهلات
المطلوبة-
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس.