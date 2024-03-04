سارع بالتقديم.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عن طرح أكثر من 20 وظيفة في المجالات "الإدارية، المساندة، الهندسية" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات التالية:

المسميات الوظيفية:





أرامكو تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى



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