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روشن" تزف بشرى للراغبين في شراء وحدات سكنية جديدة

روشن العقارية
مجموعة روشن العقارية
أ أ
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أطلقت مجموعة "روشن"، في معرض ستي سكيب العالمي اليوم، المنصة العقارية وهي موقع إلكتروني جديد يقدم للعملاء تجربة متكاملة لشراء منازل عبر الإنترنت.اضافة اعلان

تجربة رقمية شاملة

 وتقدم المنصة للعملاء تجربة رقمية شاملة يتم من خلالها إتمام عملية شراء المنزل بشكل رقمي كامل، وتتيح واجهة المنصة المبتكرة والتفاعلية للعملاء خرائط ومعلومات مُفصَّلة عن الوحدات العقارية المتاحة.

معلومات شفافة حول الأسعار

ويجعل الإنطلاق، عملية إيجاد منزل أحلامهم في مجتمع متكامل أكثر سهولة، وتوفر معلومات شفافة حول الأسعار وتوفر الوحدات، بالإضافة إلى حلول الدفع الآمنة والتوقيع الرقمي، مما يجعل الخطوة التالية لشراء المنزل المثالي تجربة في منتهى السهولة واليسر.

إمكانية امتلاك وحدات سكنية

 وتتيح المنصة حالياً إمكانية امتلاك وحدات سكنية في مجتمع "العروس" المتكامل في شمال جدة، الذي يقع بجوار مشروع "مرافي" – الوجهة الجديدة والمعلم البارز لمجموعة "روشن" - ويرتبط بالبحر الأحمر عن طريق قناة صناعية بطول 11 كيلومترًا، وسيتم إدراج جميع مجتمعات "روشن" ضمن نطاق خدمات المنصة الرقمية مستقبلاً.

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