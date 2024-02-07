رواتب وسكن وتأمين.. المعهد التقني للتعدين يعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

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أعلن
المعهد التقني للتعدين، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في
شركة "موشيكو عجلان وإخوانه للتعدين"، لحملة الثانوية العامة كحد أدنى
على النحو التالي:
المعهد التقني للتعدين يعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيفالفئات
المستهدفة:
- المواطنين من حملة الثانوية كحد أدنى.
الشروط-
أن يكون لائقًا طبيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على اختبار القدرات 65%.
- أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
- لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.
المزايا-
تأمين طبي.
- مكافأة شهرية.
- سكن أو بدل سكن.
- مواصلات أو بدل مواصلات.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.
المناطق المستهدفة-
منطقة القصيم
- المدينة المنورة
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الوسطى