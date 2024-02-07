رواتب وسكن وتأمين.. المعهد التقني للتعدين يعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

أ أ

أعلن المعهد التقني للتعدين، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة "موشيكو عجلان وإخوانه للتعدين"، لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي: اضافة اعلان





المعهد التقني للتعدين يعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف



الشروط



المزايا



المناطق المستهدفة



طريقة التقديم

