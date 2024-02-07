الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وسكن وتأمين.. المعهد التقني للتعدين يعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

907
المعهد التقني للتعدين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المعهد التقني للتعدين، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة "موشيكو عجلان وإخوانه للتعدين"، لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:اضافة اعلان

المعهد التقني للتعدين يعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

الفئات المستهدفة:
- المواطنين من حملة الثانوية كحد أدنى.

الشروط

- أن يكون لائقًا طبيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على اختبار القدرات 65%.
- أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
- لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة 80% فأعلى.

المزايا

- تأمين طبي.
- مكافأة شهرية.
- سكن أو بدل سكن.
- مواصلات أو بدل مواصلات.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

 المناطق المستهدفة

- منطقة القصيم
- المدينة المنورة
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الوسطى

 طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/7/26هـ (الموافق 2024/2/7م) عن طريق (اضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/8/4هـ (الموافق 2024/2/14م).

اقرأ أيضا

الصحة تحدد المسؤول عن نقل جثث الموتى من المستشفيات

عاجل.. الخميس أم الأحد؟.. حساب المواطن يحسم موعد صرف دفعة فبراير

طريقة وشروط الحصول على منحة للدراسة الجامعية ووظيفة من أرامكو

عاجل.. هل عدم تأمين المركبة يمنع السفر بها إلى دول الخليج؟ "الزكاة" توضح

عاجل.. حساب المواطن يوضح موقف التابعين المضافين مؤخرًا من الدفعة 75

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 12:13 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "نيوم" تعلن عن 242 وظيفة بخبرة وبدون للثانوية العامة فأعلى

758568 3:09 ص السبت، 13 يناير 2024

ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على وظائف مركز الأرصاد لمختلف المؤهلات

جامعة الملك فيصل 11:37 م الجمعة، 12 يناير 2024

سارع بالتقديم.. جامعة الملك فيصل تفتح باب التقديم لشغل وظائفها الشاغرة

طيران الرياض 9:52 ص الخميس، 11 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم في وظائف طيران الرياض 1445

اقرأ أيضا

حساب المواطن - عملة - ريال
2:08 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. راتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع

الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة - وظائف - تحكم
12:26 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

شركة تحكم تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية بالرياض

المركز الوطني لإدارة النفايات - - موان
8:36 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات

جامعة الحدود الشمالية -.
6:32 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف بنظام التعاون في مختلف التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
12:09 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً

اختبار الورقي
12:12 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

"تقويم التعليم" تطرح الدليل المرئي للتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي

الشركة ..السعودية للكهرباء
11:10 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. بشرى من الشركة السعودية للكهرباء عن طرح صكوك ثنائية الشريحة

السعال
11:04 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

"الصحة" تكشف أسباب المرض المنتشر بين الناس حاليًا وطرق العلاج

وظائف سار1
10:02 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. راتب 8 آلاف ريال.. دبلوم ووظيفة لحملة الثانوية العامة في الخطوط الحديدية

أهم 10
9:13 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير و5 آلاف ريال غرامة "امتثال المباني"