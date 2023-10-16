رواتب وسكن وتأمين.. الإعلان عن برامج أرامكو لكافة التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان





1- برنامج التدريب الجامعي



2- برنامج التدريب المهني



طريقة التقديم

