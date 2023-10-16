الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وسكن وتأمين.. الإعلان عن برامج أرامكو لكافة التخصصات

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
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أعلنت شركة أرامكو عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

1- برنامج التدريب الجامعي

الفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط جامعتهم ممارستهم للتدريب العمل قبل التخرج.

الشروط:
- الا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- ان تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

المزايا:
- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بالشركة.

الوثائق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الجامعة يحتوى على غرض التدريب ومدته.
تواريخ تهمك
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 يناير 2024م.
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ بتاريخ 14 يناير 2024م.

2- برنامج التدريب المهني

الفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معادهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.
الشروط:
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- ان تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.
- يجب الا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

الوثائق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.

المزايا:
- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- النقل حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
تواريخ تهمك:
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني للطلبة المؤهلين بتاريخ 14 يناير 2024م.
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 10 يناير 2024م.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من الاثنين 1445/4/8هـ (الموافق 2023/10/23م) الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الاثنين 1445/4/15هـ (الموافق 2023/10/30م) الثالثة مساءاً، عن طريق الروابط التالية:
- برنامج التدريب الجامعي، (اضغط هنا).
- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية، (اضغط هنا).

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