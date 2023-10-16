رواتب وسكن وتأمين.. الإعلان عن برامج أرامكو لكافة التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي
والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
1- برنامج التدريب الجامعيالفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط جامعتهم ممارستهم للتدريب العمل قبل التخرج.
الشروط:
- الا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- ان تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.
المزايا:
- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بالشركة.
الوثائق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الجامعة يحتوى على غرض التدريب ومدته.
تواريخ تهمك
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 يناير 2024م.
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ بتاريخ 14 يناير 2024م.
2- برنامج التدريب المهني
الفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معادهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.
الشروط:
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- ان تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.
- يجب الا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.
الوثائق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.
المزايا:
- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- النقل حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
تواريخ تهمك:
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني للطلبة المؤهلين بتاريخ 14 يناير 2024م.
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 10 يناير 2024م.
طريقة التقديم
يبدأ التقديم من الاثنين 1445/4/8هـ (الموافق 2023/10/23م)
الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الاثنين 1445/4/15هـ (الموافق 2023/10/30م) الثالثة مساءاً،
عن طريق الروابط التالية:
- برنامج التدريب الجامعي، (اضغط هنا).
- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية، (اضغط هنا).