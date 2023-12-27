رواتب وتأمينات.. الإعلان عن عشرات الوظائف للخريجين في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة الأهلي، إسناد عن طرح وظائف متعددة للعمل في قطاع البنوك "البنك الأهلي"، لحملة الثانوية فأعلى.

وأوضحت أن الوظائف متاحة في كل من "الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، القريات، أبها، ينبع، حائل، تبوك، جازان"، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة للخريجين



المؤهلات المطلوبة لوظائف الخريجين بالبنوك



الشروط العامة لوظائف قطاع البنوك



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