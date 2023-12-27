رواتب وتأمينات.. الإعلان عن عشرات الوظائف للخريجين في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة الأهلي، إسناد عن طرح وظائف متعددة
للعمل في قطاع البنوك "البنك الأهلي"، لحملة الثانوية فأعلى.
وأوضحت أن الوظائف متاحة في كل من "الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، القريات، أبها، ينبع، حائل، تبوك، جازان"، على النحو التالي:
وظائف
شاغرة للخريجين1 - مستشار مبيعات "عدد 25".
2 - موظف مبيعات هاتفي "عدد 10".
3 - مستشار مبيعات تنفيذي التمويل العقاري "عدد أكثر من 35".
المؤهلات
المطلوبة لوظائف الخريجين بالبنوك-
الثانوية العامة.
- الدبلوم (كافة التخصصات).
- البكالوريوس (كافة التخصصات).
الشروط
العامة لوظائف قطاع البنوك1 -
التفرغ التام.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
4 - اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال.
5 - الامتثال لسياسات وإجراءات التحصيل والبنك الأهلي التجاري.
6 - إدارة عملية الاتصال مع العملاء لتحصيل المبالغ المستحقة.
المميزات-
رواتب تنافسية.
- تأمين طبي فئة (A).
- مكافآت سنوية حسب الأداء.
- تتحمل الشركة رسوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.