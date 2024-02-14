رواتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمالية والهندسية" لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:





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