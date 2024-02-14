رواتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمالية والهندسية"
لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية1 -
مركز مراقبة الصيانة.
2 - أخصائي اكتساب المواهب.
3 - هندسة الطائرات وصيانتها.
4 - رئيس هندسة الأمن السيبراني.
5 ر- رئيس قسم تخطيط الأعمال والميزانية والتنبؤ.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- هندسة الطيران
- الموارد البشرية
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- أو مايعادلهم
المميزات1 -
راتب شهري تنافسي.
2 - بدل نقل "وفقاً لسياسة الشركة".
3 - بدل سكن "وفقاً لسياسة الشركة".
4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".
5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".