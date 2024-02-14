الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

الخطوط السعودية
شركة الخطوط الجوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمالية والهندسية" لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - مركز مراقبة الصيانة.
2 - أخصائي اكتساب المواهب.
3 - هندسة الطائرات وصيانتها.
4 - رئيس هندسة الأمن السيبراني.
5 ر- رئيس قسم تخطيط الأعمال والميزانية والتنبؤ.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- هندسة الطيران
- الموارد البشرية
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- أو مايعادلهم

المميزات

1 - راتب شهري تنافسي.
2 - بدل نقل "وفقاً لسياسة الشركة".
3 - بدل سكن "وفقاً لسياسة الشركة".
4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".
5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

عاجل.. حالة غريبة في حساب المواطن.. حذفتُ فردًا من الأسرة فنزل نصف المبلغ!

تنبيه عاجل من "المرور" لقائدي السيارات

عاجل.. هل يقبل حساب المواطن إضافتي في البرنامج بهذه المواصفات؟

الشؤون البلدية تعلن عن بدء التقديم في برنامج "نماء" لتطوير الخريجين

زوجته حصلت على الدعم الريفي لمدة سنة.. هل يؤثر ذلك على حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة المياه 11:37 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. "المياه الوطنية" تفتح باب التوظيف للخريجين في عدة تخصصات

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 1:11 م الخميس، 25 يناير 2024

راتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف إدارية ومالية وتقنية شاغرة

556غ56غ54غ6 10:29 ص الخميس، 25 يناير 2024

سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

وزارة الدفاع 10:05 ص الخميس، 25 يناير 2024

بشرى لهؤلاء.. رابط وخطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بخبرة وبدون