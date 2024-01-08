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رواتب وبدل وتأمين.. استمرار التقديم على وظائف "الخارجية" حتى الخميس

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وظائف وزارة الخارجية
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كشفت وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة بـ"واشنطن، القنصلية العامة في نيويورك، الوفد الدائم في نيويورك، القنصلية العامة في هيوستن، القنصلية العامة في لوس أنجلوس، وذلك على النحو التالي:

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استمرار التقديم على وظائف "الخارجية" حتى الخميس

المسميات الوظيفية:
1 – باحث.
2 - باحث قانوني.
3 - سكرتير تنفيذي.
4 - إدارية مساندة.
5 - مترجم لغة انجليزية.
6 - أخصائي علاقات عامة.

شروط وظائف وزارة الخارجية

- أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يتعهد خطيًا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
- إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المزايا الوظيفية

- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- تذاكر سنوية.
- أجر شهري.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.

طريقة التقديم

بدأ التقديم الخميس 1445/6/22هـ من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/6/29هـ

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