رواتب وبدل وتأمين.. استمرار التقديم على وظائف "الخارجية" حتى الخميس

أ أ

كشفت وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة بـ"واشنطن، القنصلية العامة في نيويورك، الوفد الدائم في نيويورك، القنصلية العامة في هيوستن، القنصلية العامة في لوس أنجلوس، وذلك على النحو التالي:

اضافة اعلان



استمرار التقديم على وظائف "الخارجية" حتى الخميس



شروط وظائف وزارة الخارجية



المزايا الوظيفية



طريقة التقديم

