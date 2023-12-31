رواتب وبدلات وتأمين.. وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية في مختلف المجالات

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أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار" عن توفر 18 وظيفة شاغرة للعمل في كل من الرياض، جدة، مكة المكرمة، وذلك حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية في مختلف المجالات



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