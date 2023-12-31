رواتب وبدلات وتأمين.. وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية في مختلف المجالات

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أعلنت
شركة الخطوط الحديدية "سار" عن توفر 18 وظيفة شاغرة للعمل في كل من الرياض،
جدة، مكة المكرمة، وذلك حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف
شاغرة بالخطوط الحديدية في مختلف المجالات1 –
مدرب.
2 - سائق قطار.
3 - مساعد إداري.
4 - رئيس قسم محطة.
5 - مشرف طاقم القطار.
6 - مراقب حركة المرور.
7 - مدير حيازة الأراضي.
8 - مهندس أصول الركاب.
9 - خبير مكتب إدارة المشاريع.
10 - مهندس تخطيط قطار الركاب.
11 - أخصائي مبيعات خدمات الشحن.
12 - أخصائي مشتريات البنية التحتية.
13 - أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة.
14 - خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني.
15 - خبير هندسة صيانة عربات الشحن.
16 - خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات.
17 - رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال.
مزايا
وظائف شركة الخطوط الحديدية:-
إجازة سنوية مدفوعة
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
طريقة التقديم على وظائف الخطوط الحديدية
متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (إضغط هنا).