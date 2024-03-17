رواتب تنافسية.. 45 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح (45) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
- وظائف إدارية
- وظائف سكرتارية
- وظائف مساعدين
- وظائف مساندة
- وظائف فنية
- وظائف هندسية
- وظائف تمريض
- وظائف صحية
- وظائف أخرى.
مناطق التوظيف- الرياض.
- جدة.
- المدينة المنورة.
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي- رواتب تنافسية.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
خطوات استخدام نظام التوظيف1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (من هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.