رواتب تنافسية.. 45 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح (45) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:

- وظائف إدارية

- وظائف سكرتارية

- وظائف مساعدين

- وظائف مساندة

- وظائف فنية

- وظائف هندسية

- وظائف تمريض

- وظائف صحية

- وظائف أخرى.





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