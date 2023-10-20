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صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب تنافسية.. "سمة" تُعلن عن برنامج "جدير" المنتهي بالتوظيف

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شركة سمة
أ أ
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أعلنت الشركة المعلومات الائتمانية - سمة "شركة حكومية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي" عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين "جدير" المنتهي بالتوظيف للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية:اضافة اعلان

* التخصصات المطلوبة:

1- علوم الحاسب.
2- تقنية المعلومات.
3- الأمن السيبراني.
4- هندسة البرمجيات.
5- نظم المعلومات الإدارية.
6- نظم معلومات الحاسب.
7- هندسة تقنية المعلومات.
8- أو ما يعادلهم.

* الشروط:

- مهارات في التواصل.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حديث التخرج (من خريجي العام 2022 أو 2023 م).
- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (4 من 5) أو ما يعادلهم.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

* يشمل برنامج تطوير الخريجين:

- تدريب على رأس العمل.
- دورات الشهادات المهنية.
- تدريب رسمي مكثف على المهارات الإدارية والفنية والرقمية.

* مدة البرنامج:


- 24 شهراً

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الدخول على هذا الرابط "اضغط هنا".



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