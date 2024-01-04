رقم وطريقة الإبلاغ عن الحوادث المرورية 1445

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تقدم منصتا أبشر ونجم الإلكترونيتين، العديد من الخدمات المرورية وخدمات التأمين على السيارات، ومن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة الاستعلام عن الحوادث المرورية. اضافة اعلان





الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث عبر "نجم"



الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الهوية عبر "أبشر"



الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث عبر مرور الرياض

