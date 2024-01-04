الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

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رقم وطريقة الإبلاغ عن الحوادث المرورية 1445

الحوادث المرورية
الإبلاغ عن الحوادث المرورية
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تقدم منصتا أبشر ونجم الإلكترونيتين، العديد من الخدمات المرورية وخدمات التأمين على السيارات، ومن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة الاستعلام عن الحوادث المرورية.اضافة اعلان

الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث عبر "نجم"

يقدم تطبيق نجم الإلكتروني، خدمة الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث عبر الخطوات التالية:
1ـ الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث عبر نجم.
2ـ ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بخدمة نجم المقدمة من إدارة المرور من هنا.
3ـ اضغط على أيقونة خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.
4ـ انقر على خدمة استعلام عن حادث ثم اضغط على زر استعلم الآن.
5ـ قم بتعبئة البيانات الموجودة في الصفحة التي ستظهر أمامك وهي: طريقة الاستعلام، رقم الحادث، رقم الجوال الخاص بصاحب المركبة، الرمز الظاهر على الشاشة.
6ـ انقر على زر إرسال.
7ـ بإتمام ما سبق سوف يظهر لك تقرير مفصل يتضمن كل التفاصيل والمعلومات عن المركبة والحادث الذي تعرضت له.


الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الهوية عبر "أبشر"

خدمة الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية:
ـ ادخل إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية من هنا.
ـ سجل دخولك عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور.
ـ اذهب إلى صفحة خدمات المرور.
ـ انقر على خدمة المخالفات المرورية برقم الهوية.
ـ اكتب رقم الهوية الوطني ورقم المركبة، بالإضافة إلى لوحة الترخيص، بعدها ستظهر لك جميع المعلومات حول المخالفات المرورية المسجلة على المركبة.


الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث عبر مرور الرياض

يتيح الموقع الرّسمي لمرور الرياض على شبكة الإنترنت إمكانية الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث كما يلي:
1ـ ادخل إلى الموقع الرسمي الخاص بمرور الرياض من هنا.
2ـ املأ كافة البيانات المطلوبة، ثم قم بتسجيل الدخول.
3ـ اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور .
4ـ أدخل رمز التحقق الذي أرسل إلى جوالك في رسالة نصية.
5ـ دون رقم الحادث المسجل على المخالفة المرورية في الحقل المخصص له.
6ـ انقر على أيقونة عرض فتظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية المرتكبة والمبالغ الواجب تسديدها لتسوية أوضاع هذه المخالفات.

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