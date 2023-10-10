"رعاية" تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مشرف التدبير المنزلي - 9006.
وكيل مركز الاتصال.
مطور التطبيق.
سائق - 18.
طبيب عام.
استشاري الأنف والأذن والحنجرة.
امين المخزن.
مدير المشروع (ممثل).
مراجع داخلى.
كاتب الفواتير وإدخال البيانات.
والمزيد ..
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).