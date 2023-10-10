"رعاية" تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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