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صحيفة تواصل الالكترونية

رسميًا.. الكشف عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

قطعة-ارض-سكني
برنامج سكني
أ أ
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يتساءل مستفيدو الدعم السكني حول موعد إيداع الدعم الشهري في حساباتهم بالبنوك.
وتساءل أحدهم حول إمكانية تبكير موعد الصرف إلى يوم غد الخميس السكني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، الذي يوافق ذكرى إعلان توحيد المملكة.اضافة اعلان
لكن البرنامج أكد عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي".
 وتابع في رده" "كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم".


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.


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