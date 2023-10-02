رد رسمي.. هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود تابع أقل من ١٨ عامًا؟

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قال حساب المواطن، إن الدعم المقدم من البرنامج لا يتأثر إذا كان هناك تابع أقل من ١٨ عامًا.

وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": لا يؤثر ذلك ، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم". اضافة اعلان

وتابع: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).



لا يؤثر ذلك ، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك October 1, 2023

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