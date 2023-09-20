رد جديد من حساب الموطن بخصوص الدعم الإضافي

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يستحوذ مصير الدعم الإضافي على الاهتمام الأكبر من جانب مستفيدي حساب المواطن، وذلك بعد انقضاء فترة تمديده لمدة شهرين، مع صرف الدفعة 70 – شهر سبتمر. اضافة اعلان

وقال البرنامج في رده على تساؤال بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "تنفيذا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023".

الدعم الإضافي



الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

