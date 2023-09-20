الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

رد جديد من حساب الموطن بخصوص الدعم الإضافي

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يستحوذ مصير الدعم الإضافي على الاهتمام الأكبر من جانب مستفيدي حساب المواطن، وذلك بعد انقضاء فترة تمديده لمدة شهرين، مع صرف الدفعة 70 – شهر سبتمر.اضافة اعلان
وقال البرنامج في رده على تساؤال بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "تنفيذا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023".

 

الدعم الإضافي

وفي يوليو 2022م، صدر توجيه ملكي يتضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م.
إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
ومع انتهاء العام المالي لعام 2022م، صدر توجيه ملكي في يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.
وعقب انتهاء مدة التمديد الثانية، أمر خادم الحرمين بتمديد الدم الإضافي لمدة أربعة أشهر، وذلك حتى شهر يوليو الماضي، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي 

وفي أغسسط الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

كم الدعم الإضافي؟


يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.
حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

مساند العمالة المنزلية
3:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"مساند" تتيح الاستقدام من هذه الدولة.. تعرف على التفاصيل

مستشفى الملك فيصل التخصصي
1:28 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"فيصل التخصصي بالرياض" يُعلن وظائف إدارية لحملة كافة المؤهلات بدون خبرة

رابت - الراتب - ريال -
1:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

التأمينات: في هذه الحالة.. تمديد منح المعاش لأبناء المتوفى

حساب المواطن
12:03 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم لأسرة المقيم خارج المملكة

اقرأ أيضا

3 أشياء لا تفوتك عند الحجز للعمرة

سارع بالتقديم.. "روشن" تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على إلغاء أو إيقاف رخصة إنشائية

بشرى لحديثي التخرج.. "أرامكو" تطرح وظائف برواتب تنافسية وتأمينات

دعم من سكني يصل إلى 150 ألف ريال.. تعرف على الشروط

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 9:03 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

قبل يومين من صرف دفعة سبتمبر.. تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

حساب المواطن 5:37 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

بشرى من حساب المواطن.. صرف دفعة سبتمبر في هذا الموعد

حساب المواطن 3:18 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

توضيح مهم.. هل يؤثر استقدام سائق خاص على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن (11) 8:01 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم الإضافي

اقرأ أيضا

الشركة العالمية للصناعات البحرية
9:54 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أكاديمية الطاقة والمياه
6:28 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية العامة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:45 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

توضيح من التأمينات بشأن إلغاء المدة غير النظامية للمشترك

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
5:16 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل هناك رسوم لطباعة البطاقة الجمركية؟ الزكاة والجمارك توضح

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:33 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إجازة اليوم الوطني وعشرات الوظائف بـ روشن وأرامكو

الزحام امام المدارس
1:19 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إطلاق تطبيق "وصلت" لمنع الزحام أمام المدارس

رابت - الراتب - ريال -
1:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

التأمينات: في هذه الحالة.. تمديد منح المعاش لأبناء المتوفى

أمطار المملكة 7
1:02 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

الزلازل
12:57 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

علماء: حرارة 2023 سبب العواصف والأعاصير والزلازل.. وهذه روشتة الوقاية

حساب المواطن
12:03 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم لأسرة المقيم خارج المملكة