رد جديد من حساب المواطن حول مصير برنامج الدعم

أ أ

رد حساب المواطن على التساؤلات المثارة حول مصير برنامج الدعم بعد 6 أعوام من انطلاقه.

وبتوجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ديسمبر 2017، تم أطلاق البرنامج الذي يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

برنامج حساب المواطن اضافة اعلان



تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 25, 2023

حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

