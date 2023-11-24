الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

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رد جديد.. تعرف على أقصى مهلة لإيداع الدعم السكني

سكني
برنامج سكني
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يوافق اليوم الموعد المحدد لصرف الدعم السكني، فيما لازال المستفيدون يتساءلون حول موعد الإيداع، نظرًا لموافقته يوم الجمعة – إجازة رسمية.اضافة اعلان
وتساءل أحد المستفيدين حول متى يتم إيداع الدعم السكني؟، ليرد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين".
وأضاف: "ويتم الإيداع في مدة أقصاها خمس أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى".


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

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