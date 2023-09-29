راتب 10 آلاف ريال.. "نيوم" تطرح وظائف للخريجين

أعلنت شركة نيوم عن طرح فرص وظيفية في المجالات الإدارية
والتقنية والفنية والهندسية، "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة".
وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل لدى شركاء نيوم برواتب تصل إلى (10,000) ريال شهرياً على النحو التالي:
- سكرتير
- فني
- ممرض
- فني ميداني
- مشرف رفع
- مهندس البناء
- مهندس موقع
- مهندس التكليف
- منسق مشروع
- مطور الأعمال
- أخصائي التوظيف
- كبير علماء البيئة
- إداري موارد بشرية
- مهندس رئيسي أول
- مدير الصحة والسلامة
- مدير عمليات الموارد البشرية
* الرواتب:تصل إلى (10,000) شهريًا حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.
أماكن العمل:
- الرياض
- الخبر
- جازان
- نيوم
- تبوك
- ضباء