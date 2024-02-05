راتب و4 مزايا.. وظائف شاغرة في الخطوط السعودية لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف الخطوط السعودية.. المسميات الوظيفية



وظائف الخطوط السعودية.. التخصصات المطلوبة:



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