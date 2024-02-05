راتب و4 مزايا.. وظائف شاغرة في الخطوط السعودية لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس
بالتخصصات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) للعمل في كل من مكة المكرمة
وجدة على النحو التالي:
وظائف الخطوط السعودية.. المسميات الوظيفية - موظف مبيعات
تنفيذي ( Sales Executive)
- أخصائي أول امتثال (Senior Compliance Specialist)
- مراجع داخلي (Internal Auditor)
- هندسة الطائرات وصيانتها (Aircraft Engineering and Maintenance)
- أخصائي أول إدارة النقد (Cash Management Senior Specialist)
- مركز مراقبة الصيانة (Maintenance Control Center)
- رئيس هندسة الأمن السيبراني (Head Of Cybersecurity Engineering)
وظائف الخطوط السعودية.. التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- إدارة الامتثال
- المالية
- التسويق
- القانون
- الأقتصاد
- المحاسبة
- الأمن السيبراني
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الطيران
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- أو مايعادلهم
وظائف الخطوط السعودية.. المميزات:- راتب شهري
تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).