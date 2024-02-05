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راتب و4 مزايا.. وظائف شاغرة في الخطوط السعودية لحملة البكالوريوس

الخطوط السعودية
الخطوط الجوية السعودية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان

 وظائف الخطوط السعودية.. المسميات الوظيفية

- موظف مبيعات تنفيذي ( Sales Executive)
- أخصائي أول امتثال (Senior Compliance Specialist) 
- مراجع داخلي (Internal Auditor)
- هندسة الطائرات وصيانتها (Aircraft Engineering and Maintenance)
- أخصائي أول إدارة النقد (Cash Management Senior Specialist)
- مركز مراقبة الصيانة (Maintenance Control Center)
- رئيس هندسة الأمن السيبراني (Head Of Cybersecurity Engineering) 

وظائف الخطوط السعودية.. التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال                  
- إدارة الامتثال    
- المالية
- التسويق     
- القانون
- الأقتصاد
- المحاسبة
- الأمن السيبراني
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الطيران
- الهندسة الصناعية        
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- أو مايعادلهم

وظائف الخطوط السعودية.. المميزات:

- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا

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