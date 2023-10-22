راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن إيقاف خدمات لأحد المواطنين ، وكيفية الاستفادة من الدعم.
إيقاف خدمات في حساب المواطن:
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وكان سؤال قد وجه للحساب يستفسر فيه قائلا :" لو سمحت إذا الموظفة وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن؟ علما بأن الزوج عليه إيقاف خدمات".
وجاء الر د: " في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".
تسجيل الزوج كعائل في الضمان:
أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل زوجة حول مدى تأثير تسجيل الزوج معها في الضمان الاجتماعي على دعم المواطن.
وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" عندي سؤال أنا سجلت الضمان بسمي كعائل وزوجي تابع وحساب المواطن زوجي العائل وأنا تابع عادي ولا ما أستلم " .
وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له".