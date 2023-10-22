راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن إيقاف خدمات لأحد المواطنين ، وكيفية الاستفادة من الدعم.





إيقاف خدمات في حساب المواطن: اضافة اعلان



تسجيل الزوج كعائل في الضمان:



وكان سؤال قد وجه للحساب يستفسر فيه قائلا :" لو سمحت إذا الموظفة وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن؟ علما بأن الزوج عليه إيقاف خدمات".وجاء الر د: " في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل زوجة حول مدى تأثير تسجيل الزوج معها في الضمان الاجتماعي على دعم المواطن.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" عندي سؤال أنا سجلت الضمان بسمي كعائل وزوجي تابع وحساب المواطن زوجي العائل وأنا تابع عادي ولا ما أستلم " .وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له".